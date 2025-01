Il tifoso viola e opinionista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno dell'ultima prestazione della Fiorentina contro il Napoli. Queste le sue considerazioni: "La partita con il Napoli ha sorpreso molti, poi il risultato ha spostato molto l'opinione sui tentativi di Palladino di cambiare il momento della squadra. Nei secondi tempi la Fiorentina calava, c'era l'esigenza di vedere qualcosa di nuovo, lo chiedevamo tutti. Poi si può discutere dei giocatori, ma non sul tentativo. Senza Bove e con la stanchezza si doveva fare una prova. Palladino voleva rimanere con tre giocatori d'attacco e secondo me paga questa mossa, ma non voleva levare Beltran e Sottil.

La Fiorentina si è fatta 2 gol. Non siamo stati più in difficoltà rispetto alle partite scorse anzi, a Torino eri andato più in difficoltà. Il Napoli è una squadra solida, la più solida del campionato. Se Palladino non ha messo il terzo centrocampista è perché non c'era. Uno in panchina doveva essere tenuto. Parisi è andato bene su Concieçao, Palladino ha pensato che potesse duellare meglio lui che Gosens su Neres. Poi l'attaccante del Napoli fa un super gol, è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Hai pagato la sua grande giocata.

Sulla difesa? Magari Pongracic a tre fa fatica. Fino agli errori stava reggendo. I giovani? Comuzzo ha fatto due grandi partite, sia su Vlahovic che su Lukaku. In questi 4 mesi va messo nella casella acquisti. Ti sei fatto in casa un titolare. Ci deve passare dagli errori. Anche in quella situazione aveva fatto la cosa giusta, poi fa un errore tecnico. Folorunsho lo vedo bene. Dove? Lo deciderà Palladino, ma nello schema di sabato lo vedo al posto di uno tra Sottil e Beltran, mentre nello schema vecchio proprio al posto di Bove. Dalla finale e dai 60 punti dello scorso anno è rimasto solo Dodo di titolari. Hai deciso di cambiare tutto. In questo mercato e in quello dopo la Fiorentina rinnoverà completamente la squadra. Hai cambiato anche l'allenatore. Ci dobbiamo passare da alti e bassi. Ma chi è in zona Fiorentina in classifica che ha cambiato 10 giocatori su 11? Ora serve un mercato buono per puntare alla Champions. Palladino si deve fidare di qualche biografia che ha a Firenze, ma crocifiggerlo per il tentativo di cambiare a Napoli è stupido.

Ora il problema è ritrovare Gudmundsson. Perché i 15 gol te li ha fatti Kean ma non sapevi se c'erano. E ora di sono. Ma i gol dell'islandese li hai pagati e ad ora mancano".