Wyness: "Paratici? Momento strano per andarsene, c'è qualcosa di più in questa storia da scoprire"

Fabio Paratici è pronto ad unirsi con la Fiorentina. L'ex amministratore delegato di Everton, Aston Villa e Aberdeen, Keith Wyness, in un'intervista concessa a Football Insider, ha analizzato questo passaggio del dirigente, stupendosi per lo “strano timing” scelto per il cambiamento.

“Un momento strano per questa scelta”

“Questa sessione di mercato di gennaio dirà molto se il Tottenham mostrerà un po' di ambizione o no - ha detto Wyness - e credo che i tifosi vorranno vederlo. Ma chi sta effettivamente guidando questa ambizione ora, se Paratici se ne va? È un momento strano per questa scelta e c'è qualcosa di più in questa storia da ricercare da qualche parte”.

I motivi del ritorno in Italia

Poi Wyness ha anche aggiunto: “Paratici potrebbe voler tornare in Italia per motivi familiari privati. Ma sente anche di poter fare qualcosa per cercare di salvare il club, o in qualche modo provare a salvarli, oppure farli risalire se per caso retrocedessero”.