Le nazionali saccheggiano l'Empoli ma Andreazzoli è già a lavoro per la trasferta di Firenze

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionale la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nel derby contro l’Empoli che, dopo una falsa partenza, vorrà sicuramente rifarsi subito a partire proprio dalla sfida contro i viola. Per preparare la delicata sfida di lunedì 23 gli azzurri, come riportato questa mattina da EmpoliChannel, anche se a ranghi ridotti sono tornati ad allenarsi già nella giornata di ieri

Mai come in questa occasione Andreazzoli dovrà fare a meno di molte pedine, sono infatti 8 gli azzurri convocati in nazionale: sono infatti assenti Cacace, Shpendi, Berisha, Bereszynski, Walukiewicz, Marin, Baldanzi, Guarino. Era stato convocato dall’Under 21 anche il centrocampista Jacopo Fazzini, che però nelle ultime ore ha fatto rientro a Monteboro a causa di un’indisponibilità fisica: il classe 2003 è stato colpito da un attacco influenzale ed è stato lasciato tornare a casa.

Contro la Fiorentina non ci saranno neanche l’infortunato Pezzella, reduce da un fresco intervento chirurgico al malleolo, e probabilmente Maldini, che è in Infermeria da tempo e verrà valutato solo nei giorni a ridosso della sfida.