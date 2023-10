"Con il Napoli mi ha stupito molto l'atteggiamento della squadra: Italiano ha rinnovato la Fiorentina. Quarta come Stones con Guardiola"

Poco fa l’ex attaccante della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la vittoria contro i campioni d’Italia del Napoli della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo che quella dei viola sia stata una delle più belle partite dell’intero campionato italiano, sopratutto per l’atteggiamento tenuto in campo per tutti i novanta minuti. La Fiorentina è riuscita a portare avanti quegli aspetti che nessuno credeva potesse avere: con coraggio, corsa, tecnica, tattica ed agonismo ha fatto una partita perfetta. Lo dobbiamo dire perche ci siamo divertiti tutti, e la squadra ha meritato il risultato contro i campioni d’Italia uscenti. Il merito va a tutti i ragazzi ma sopratutto all’atteggiamento che Italiano è riuscito ad inculcare nella testa della rosa: per essere andati al Maradona a fare una partita del genere il mister è solo da applaudire. Quando c’è da criticare si critica, ma la stessa cosa si deve fare quando la squadra dimostra la propria come in questa occasione. Vorrei ricordare che avevamo anche un giorno di riposo in meno rispetto agli azzurri”.

Qualche parola anche per Quarta, ed il suo “nuovo” ruolo: “È sicuramente una nuova chiave di accesso in fase offensiva, ma l’avevamo già visto in qualche occasione la passata stagione. Nel percorso di crescita della squadra vorrei sottolineare anche quello che sta facendo questo giocatore, e lo ha fatto anche Guardiola con Stones al City. Quarta viene da un settore giovanile in cui faceva il centrocampista, e questo sicuramente lo aiuta tanto in questo: ha fatto vedere di avere dentro di se cose pregresse”.

Ha poi concluso elogiando il lavoro di Vincenzo Italiano: “A livello di tattica collettiva Italiano devo dirti che è molto più apprezzato fuori Firenze che a Firenze. Cerchiamo di apprezzare questo allenatore che in poco tempo è riuscito a rinnovare la Fiorentina con idee e lavoro sul campo. Sicuramente questa squadra deve migliorare ancora in tantissime cose, ma apprezziamo il miglioramento anziché trovare sempre dei difetti”.