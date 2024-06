Thiago Motta boccia Arthur e la Juventus va alla ricerca un acquirente: piace a due club di Premier League

L’ormai ex centrocampista della Fiorentina Arthur Melo nelle scorse settimane ha annunciato l’addio a Firenze, ed il conseguente rientro alla base alla Juventus: il prestito che lo legava ai viola è terminato e la dirigenza gigliata non ha voluto esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Un’altra situazione delicata che il club bianconero dovrà risolvere, questa volta il primo a possibile.

Thiago Motta non lo vuole vedere a Torino: Giuntoli a lavoro per venderlo

Questo perchè l’ex numero 6 viola non rientra nei piani tecnici di Thiago Motta. Tradotto: occorre trovargli una nuova destinazione. Cristiano Giuntoli guarda, in particolare, alla ricca Premier League, dove opera un estimatore del mediano come Lopetegui. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti il futuro di Arthur, considerando anche l’alto stipendio che percepisce il giocatore, sarebbe vicino ad un ritorno in Premier League.

Piace a due club di Premier League: tra Lopetegui e l'altra sponda di Liverpool

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il tecnico spagnolo un anno fa di questi tempi l’avrebbe voluto al Wolverhampton e chissà che questa non possa essere la volta buona, visto che il West Ham, dove è approdato l’ex tecnico del Siviglia, sta cercando un centrocampista e si è mosso nei confronti dei bianconeri. Non finisce però qui, il brasiliano piace anche all’Everton: l’interesse è concreto e i dirigenti inglesi seguono Arthur da tempo, quando il classe ’96 giocava nel Liverpool.