Primo allenamento con la Fiorentina per il nuovo arrivato: Lamptey si presenta ai suoi nuovi compagni - FOTO

A 3 giorni dalla delicata partita casalinga contro il Napoli, quest'oggi in casa Fiorentina è stato il giorno di Tariq Lamptey, eletto da tutti come nuovo vice Dodô. Quest'oggi infatti il terzino destro proveniente dal Brighton, dopo esser stato impegnato nei giorni scorsi con la nazionale del Ghana, ha svolto il suo primo allenamento al Viola Park con il resto della squadra.

Il difensore ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni

Il classe 2000 era passato da Firenze soltanto per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco il suo accordo con la Fiorentina, ma ancora non aveva mai messo piede in campo. Diventato infatti un giocatore viola nelle ultime ore di mercato, Lamptey ha poi lasciato il capoluogo toscano per aggregarsi alla nazionale ghanese in vista delle qualificazioni al prossimo mondiale, di fatto non avendo neanche il tempo per conoscere i nuovi compagni di squadra.

Dopo la deludente esperienza in nazionali il difensore è pronto a prendersi la Fiorentina

Il ghanese nella giornata di ieri è rientrato dalla deludente esperienza in nazionale, con la quale non ha collezionato neanche un minuto guardando dalla panchina i compagni contro Mali e Ciad, e quest'oggi quindi ha potuto finalmente iniziare la sua nuova avventura in viola. La stessa Fiorentina, con un post sui propri canali social, ha voluto celebrare l'evento, augurandosi che il difensore possa definitivamente consacrarsi a Firenze.

Queste le immagine pubblicate dalla Fiorentina: