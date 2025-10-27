Galli: "I giocatori non sanno fare i giocatori, sono in imbarazzo per loro. La contestazione della Fiesole è stata anche leggera"

L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita di ieri contro il Bologna.

Le parole di Galli

“Non sono per niente sollevato. Questi giocatori non sanno fare i giocatori in una situazione del genere. Mi sento in imbarazzo per loro. Anche gente che pensavo potesse essere buona per questo modulo di gioco, al momento non rende. C'è da dire che ci sono episodi che possono svoltare una stagione, magari lo è stato il gol del 3-0 annullato al Bologna. Per il resto veramente poco o nulla”.

E su Pioli

“La contestazione della Fiesole è stata anche leggera. Basta ricordare cosa era la Fiorentina anche solo lo scorso anno. A fine partita sono stato contestati i giocatori, i tifosi sono delusi. Pioli? Incredibile come non si sia sentito nessuno della società dopo Milano. Serve un comunicato se Commisso non può parlare. Un segnale. Si sono addossati la colpa sia Pioli che Pradè".