Sohm: "Il Losanna ha giocato meglio, sono molto deluso. Potremmo perdere contro chiunque"

La sconfitta di Losanna è soltanto l'ennesima della stagione della Fiorentina, finora una pagina davvero brutta della storia recente del club. Il centrocampista Simon Sohm conferma la sua frustrazione ai canali ufficiali della UEFA.

“Molto deluso. Il Losanna ha giocato meglio”

“Sono molto deluso oggi, ma oggettivamente il Losanna ha giocato con più energia. Abbiamo fatto una prestazione insufficiente. Non era facile giocare in casa loro, ma quello che abbiamo fatto non è bastato. Volevamo replicare la loro energia”.

“Possiamo perdere contro chiunque”

Lezione per il futuro? “Sicuramente dobbiamo essere più squadra e lavorare meglio, soprattutto contro avversari del genere che in campo mettono molto piglio. Non saranno più forti di noi tecnicamente, eppure… In questo momento possiamo perdere contro chiunque”.