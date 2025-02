La probabile formazione dell'Hellas Verona: in difesa ci sono due ex Fiorentina, ma davanti manca il bomber ai gialloblù

Zanetti studia la formazione più adatta per scendere in campo quest'oggi contro la Fiorentina al Franchi. Difesa a tinte viola per l'allenatore dell'Hellas Verona, che si affiderà a Nicolas Valentini, difensore della Fiorentina in prestito alla società gialloblù che si è preso il posto da titolare in poche settimane. Al suo fianco Coppola e un altro ex Fiorentina, Ghilardi, seguito nel mercato invernale dai gigliati. L'assenza di Serdar costringe il Verona alla coppia Duda-Niasse in mezzo al campo, con Mosquera e Sarr che proveranno a non far sentire la mancanza del bomber Tengsdet là davanti.

Probabile formazione dell'Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Lazovic; Suslov; Mosquera, Sarr.