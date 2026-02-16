L'ex portiere viola e opinionista Giovanni Galli ha parlato così di vari temi di casa Fiorentina, dopo la bella vittoria contro il Como.

Sulla Conference

“Adesso la gara di Conference rompe solo le scatole. Era meglio non averla. Ma in Europa non puoi permetterti di fare figuracce, sei la Fiorentina. Rompe ancora di più perché adesso è un obiettivo secondario rispetto alla salvezza”.

Su Vanoli

“La squadra è cresciuta senza dubbio. Secondo me Paratici ha aiutato l'allenatore con la formazione. Non che l'abbia fatta lui, ma gli ha dato la sua opinione come fosse un collaboratore. Ecco perché serviva un direttore sportivo del suo livello. Anche la panchina l'ha sistemata, c'era troppa agitazione. Gudmundsson? Forse ora è un lusso che non ti puoi permettere dall'inizio. Serve la concretezza di Solomon e Harrison, poi quando entra Albert deve svoltare e dare tutto".

Su Parisi e la simulazione

“Certe cose non le voglio vedere. Per me dovrebbe essere messo a regolamento: 3 giornate e 50mila euro di multa. Anche sul fatto di Bastoni, squalificherei tutti. Non le posso vedere certe cose, è come barare”.