L'Inter senza due titolari contro la Fiorentina, ma occhio ai nuovi acquisti

Rimane in dubbio Henrikh Mkhitaryan per Inter-Fiorentina di domenica pomeriggio. L'armeno è stato sostituito nel finale della gara contro il Cagliari dopo una botta rimediata al ginocchio e potrebbe saltare la sfida contro i viola. Al suo posto pronto Frattesi da titolare.

Non ce la fa nemmeno Acerbi, che oggi ha ricevuto l'idoneità sportiva al CONI, ma all'uscita dalla struttura ha dichiarato: “Non giocherò domenica, al massimo andrò in panchina”. Al suo posto pronto De Vrij, con l'Inter che domenica avrà anche l'opzione Pavard in difesa.