Gonzalez, in 24 ore è cambiato tutto: resta da capire se stasera potrà prendere la Fiorentina per mano dall'inizio

Sulle pagine de La Nazione si fa il quadro sul ritorno del numero 10 Nicolas Gonzalez tra i convocati nella Fiorentina per la gara contro la Roma. Questa è infatti la notizia migliore della vigilia viola alla partita. Le buone sensazioni si erano registrate già nella mattinata di ieri, con l’esterno argentino regolarmente in gruppo. Nel primo pomeriggio poi Vincenzo Italiano ha certificato il recupero affermando: «È disponibile, vedremo poi come gestirlo visti i tanti impegni che abbiamo», confermato poi dall’inserimento del giocatore nella lista dei convocati. Insomma, la paura è passata nel giro di ventiquattro ore anche perché venerdì non trapelava grande ottimismo sulle sue condizioni dal Viola Park. Adesso resta da capire come il tecnico viola vorrà gestirlo.

Titolare… o no?

Non è escluso però che Gonzalez possa partire dal primo minuto. Il tecnico Italiano è stato chiaro nel dire che gli allenamenti persi con la squadra non gli hanno tolto ritmo partita. Anche perché, a parte un po' di fastidi muscolari, l'esterno d'attacco sta bene ed è pronto a riprendere in mano la Fiorentina. Un interrogativo questo che potrà sciogliersi soltanto prim della partita.

Una Fiorentina ritrovata?

Il quotidiano spiega anche come, dopo la sconfitta contro il Milan che aveva ridimensionato le ambizioni di vertice, la Fiorentina si sia ritrovata, e ha sofferto e lottato anche con la forza dei nervi, trovando risorse mentali importanti. Poi è arrivato il successo in Conference League, la vittoria in campionato contro la Salernitana e il passaggio del turno in Coppa Italia, dopo i rigori contro il Parma. Si tratta di tre obiettivi centrati, non banali, ma che sono stati una botta di autostima pazzesca.