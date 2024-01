Kean ha deciso: messa in stand-by la proposta della Fiorentina, vuole l'Atletico Madrid. Cosa manca per chiudere l'affare

Sfumata rapidamente la suggestione

Si è parlato anche di Fiorentina per il futuro di Moise Kean, ma l'attaccante italiano ha messo in stand-by la proposta del club viola. Così come quelle di altre squadre come Bologna, Monza e Rennes. Perché il calciatore della Juventus ha le idee chiare.

Per Kean c'è l'Atletico Madrid

Calciomercato.com conferma l'unica volontà di Kean di andare all'Atletico Madrid. L'accordo prevede un prestito di sei mesi, per rimandare l'ipotesi di un rinnovo di contratto con la Juve. Per chiudere l'accordo mancano ancora alcuni dettagli da definire tra i club, ma anche un posto in attacco che gli spagnoli devono liberare al classe 2000.