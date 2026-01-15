Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli fa l’appello e manca solo Kean
Due le pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
Pagina 20
In primo piano le vicende di mercato: “La Viola punta Fabbian”. Sottotitolo: “È la pedina perfetta per passare al 4-3-3”. In taglio basso: “Paratici saluta Sarà a Firenze dal 4 febbraio”.
Pagina 21
Qui leggiamo: “Vanoli fa l’appello manca solo Kean”. Sottotitolo: “La Fiorentina si è rilanciata anche senza tutte le reti del centravanti, ora chiamato a tornare ai suoi livelli”. In taglio basso infine: “Idea Brescianini e Solomon dal 1’”.
💬 Commenti