​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli fa l’appello e manca solo Kean

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due le pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 20

In primo piano le vicende di mercato: “La Viola punta Fabbian”. Sottotitolo: “È la pedina perfetta per passare al 4-3-3”. In taglio basso: “Paratici saluta Sarà a Firenze dal 4 febbraio”. 

Pagina 21

Qui leggiamo: “Vanoli fa l’appello manca solo Kean”. Sottotitolo: “La Fiorentina si è rilanciata anche senza tutte le reti  del centravanti, ora chiamato a tornare ai suoi livelli”. In taglio basso infine: “Idea Brescianini e Solomon dal 1’”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti