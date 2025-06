Il nuovo calciatore della Fiorentina Jacopo Fazzini è intervenuto ai canali ufficiali del club, rilasciando le sue prime dichiarazioni in viola: “Ho visto per la prima volta il Viola Park ed è incredibile. Non vedo l'ora di iniziare, sono veramente contento di essere a Firenze”.

Sulla maglia viola: “Tifo Fiorentina fin da quando sono piccolo, anche in famiglia mia siamo tutti tifosi. Oggi è un'emozione speciale. Obiettivi? Direi arrivare il più lontano possibile con la squadra, in campionato e in Conference. A quelli personali ci penserò poi, ancora non ho analizzato”.

E aggiunge: “Ho parlato con Cher (Ndour, ndr) in Nazionale, tutti hanno speso parole bellissime su Firenze. Ero convinto della scelta dal primo giorno, oggi ancora di più”.