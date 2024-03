Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, è tornato al gol contro il Napoli, e dopo la partita vinta 3-0 coi partenopei ha preso la parola a Dazn: "Sono molto soddisfatto, lavoro proprio per fare questo tipo di partite. Oggi era uno scontro diretto e siamo molto soddisfatti del risultato".

Scamacca si “nasconde”?

E sulla partita di Coppa Italia: "Contano tanto vittorie come questa. Questo mese e mezzo è fondamentale e non lasciare sul campo punti è molto importante. Mercoledì mi aspetto solo che chiunque giochi sputa il sangue in campo. Non importa chi gioca, ma portare il risultato a casa".