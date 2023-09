Ranieri fa la conta in vista della trasferta a Firenze: tre in dubbio per la Fiorentina, niente di grave per Luvumbo

Non c'è tempo per pensare nemmeno in casa Cagliari dopo il turno infrasettimanale che ha visto i sardi sconfitti in casa contro il Milan. Gli isolani lunedì saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina per il posticipo della 7a giornata di Serie A e mister Ranieri fa la conta degli acciaccati.

Ieri Jankto, Desogus e Pereiro hanno lavorato parzialmente in gruppo e potrebbero essere i rinforzi per la rosa rossoblù in vista di Firenze. La speranza maggiore per Ranieri è quella di recuperare soprattutto Jankto. Meno speranze per Mancosu, che ieri si è allenato a parte.

Allarme rientrato, invece, per Luvumbo, dopo lo spavento contro il Milan. Nessun infortunio serio, solo crampi per lui. Contro la Fiorentina ci sarà.

https://www.fiorentinanews.com/news/359808273926/duncan-fa-male-non-chiudere-queste-partite-avrei-preferito-vincere-che-fare-assist-bene-i-tanti-impegni-li-abbiamo-voluti-per-giocare-in-europa