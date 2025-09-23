Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva, analizzando il difficile avvio di stagione della Fiorentina ed esprimendosi anche sul tema del restyling del Franchi.

‘Fiorentina impotente di fronte al Como’

“La situazione della Fiorentina è grave, perché col Napoli mi era sembrato di vedere una squadra giocare come fosse un passatempo, col Como invece la squadra viola ad un certo punto è stata impotente di fronte agli uomini di Fabregas”.

‘Ridicolo quanto accade col Franchi, 3 anni per fare una Curva’

“I lariani sono una sorta di ‘Barcellona B’, Under 23, che gioca in Serie A. Tiene sempre palla, ha un’ottima panchina, ha speso centinaia di milioni e ha preso dei buoni giocatori. La Fiorentina però, soprattutto a Firenze, non può fare quanto visto. Il tema stadio? Facevano prima a rimodernare gli Uffizi che a rifare la Curva Fiesole. Gli ultras non fanno mancare il tifo, ma ciò che sta accadendo a Firenze è ridicolo, 2-3 anni per rifare una curva… per rifare uno stadio quanti ne servono… 30?”