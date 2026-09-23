R.Galli: "Sosta al momento giusto, a gennaio la Fiorentina può tornare su due obiettivi estivi"

Il il giornalista Riccardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare di diversi temi legati alla Fiorentina, dalla situazione attuale della squadra a possibili mosse di mercato da fare in futuro.

Pausa Nazionali al momento giusto

"Per Vanoli e per alcuni giocatori questa sosta sarà preziosa per prendere le misure e trovare un equilibrio. Il mister non conosce così bene la rosa, ci sono molti giocatori che deve imparare a studiare. Questo è un gruppo che va bene per Vanoli, perché lui può adeguarsi a questi calciatori. Pedro, oltre ad essere un titolare, farà belle cose. Ciò che abbiamo visto con Venezia e Napoli ci ha dato una scarica di adrenalina e fiducia che mancavano da tempo. Il mister sta rendendo a Firenze l'entusiasmo che era sparito con l'inizio del campionato. Quella di Mastantuono è stata un'operazione che ha portato un campione in rosa e lui la sta vivendo al massimo, si sta godendo il momento sfruttando l'amore che Firenze gli ha dato fin da subito".

A gennaio un nome può tornare caldo

"Secondo me, qualche operazione che è rimasta in sospeso alla fine dello scorso mercato, si concluderà nel migliore dei modi durante la finestra di gennaio: in questo caso mi riferisco a Torreira o Thorstvedt. Quando il primo era vicino al ritorno, penso fosse perché la Fiorentina aveva delle proposte su Fagioli".