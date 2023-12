Nelle ultime otto giornate solo Inter, Juventus e Bologna hanno fatto meglio del Torino. La Fiorentina attende al Franchi una squadra rinata

Per la Fiorentina è sicuramente un ottimo momento, ma anche il Torino arriverà al Franchi venerdì con il morale decisamente alto. D'altronde i numeri parlano chiaro per i granata: nelle ultime otto giornate ben 15 punti, tanto che meglio hanno fatto solo Inter, Juventus e Bologna. Un trend positivo dovuto a tanti fattori, tra cui il cambio di modulo con il passaggio al 3-5-2 o al 3-4-1-2.

In principio fu il Lecce, con la vittoria 1-0 sui Salentini che fece da apripista alla serie di risultati della squadra di Juric. Un eliminazione beffarda in Coppa Italia e il passo falso a Bologna non mettono in dubbio il fatto che i granata si siano ormai lasciati alle spalle le difficoltà dei primi tempi, e per questo alla Fiorentina servirà una grande prestazione venerdì per inanellare la terza vittoria consecutiva in campionato.