L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha un valore assoluto superiore alle altre squadre che lottano per la salvezza, ma in questo contesto non basta. Sono state buttate via già diverse occasioni, poi va bene che basta vincerne due di fila ma ora come ora non è una prospettiva così semplice. La cosa peggiore che può capitare in certi casi è entrare in una spirale negativa, in cui i calciatori si fanno buttare giù dagli atteggiamenti sbagliati".

“Domani niente alibi”

Poi ha aggiunto: “Le squadre straniere corrono tanto e bene, dovrebbero essere da esempio sulla necessità di prendere calciatori veloci, fisici, prestanti. Nel calcio di oggi non si può andare più a due all'ora. Problemi in difesa? La Fiorentina in questo momento è fragile, per prendere meno gol dovrebbe avere sempre in mano il possesso del gioco, ma non è facile. Domani il sintetico può essere un fattore, ma non dobbiamo cercare alibi".