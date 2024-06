Non ho l'età, né i gol, né la titolarità. Perché il Simeone-bis è un gran NO

La Fiorentina, tanti anni dopo, torna a pensare al Cholito Simeone. Qualcuno - anzi, verosimilmente molti - potrebbe storcere la bocca davanti al suo nome, visti anche i risultati ottenuti nelle ultime stagioni. Simeone, d'altronde, dopo Firenze, ha fatto bene - anzi, benissimo - solo a Verona, dove si illuminò nel tridente con Caprari e… Barak.

Gazpacho riscaldato?

Giovanni è in parte spagnolo, visto che suo padre ha giocato in Spagna tanti anni e questo appiglio ci consente di chiederci: Simeone sarebbe un gazpacho (minestra) riscaldato per la Fiorentina? Prima di sparare a zero, riflettiamoci. Simeone quest'anno ha segnato una sola rete in campionato, un'altra in Supercoppa (proprio contro la Viola) e infine un altro centro in Champions (notevole, ma veramente troppo poco). Dunque, i numeri non pendono certo dalla sua.

Nemmeno l'età pende dalla sua parte

Se andiamo a scorrere la sua carta d'identità, poi, ci accorgiamo che non è nemmeno più un giovincello, dato che a luglio spegnerà 29 candeline. Un'età che, tuttavia, permette ancora di regalare emozioni. Sicuramente, infatti, il Cholito ha voglia di rivincita, ma più di tutto, di giocare. A Napoli ha perso troppo tempo dietro a Osimhen e solo nella stagione dei miracoli di Spalletti trovava la rete quando l'attuale ct si ricordava della sua presenza. Insomma, non vi sarebbe sulla carta alcun valido motivo per riprendere un attaccante del genere. Soprattutto, andando ad investire quei pochi milioni che verranno stanziati per il mercato.

Simeone 2 a Firenze? Ci sono solo due motivi…

Simeone a Firenze, dunque, non ha molto senso come cavallo di ritorno. A Palladino serve un centravanti di spessore, alto e robusto come il Djuric di Monza, che magari risponda al nome di Lucca (giusto per rimanere in Italia e non andare a scomodare nomi irraggiungibili). Certo, poi, se Simeone dovesse essere scelto come buon comprimario della punta designata, ecco che questa scelta avrebbe già più senso. Ma a quel punto… a che pro cambierebbe club per continuare a fare panchina? Gli unici due motivi si chiamano Europa e Giulia, la moglie del Cholito, originaria di Firenze, poiché conosciuta proprio ai tempi di Simeone in maglia viola.