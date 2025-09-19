Nico Paz? E' stato vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Il retroscena di mercato

Avete presente Nico Paz? E' sicuramente il giocatore di maggior spessore del Como e lo vedremo in azione domenica prossima al Franchi nella partita contro la Fiorentina.

Quello che però in molti non sanno è che avrebbe potuto vestire la maglia viola. Prima di acquistare Gudmundsson nel 2024, scrive stamani La Repubblica, il club viola si era avvicinato proprio all'argentino.

La trattativa

Alcuni intermediari si erano messi in contatto con Pradè e Goretti proponendo il calciatore alla stessa formula con la quale il Como ha chiuso l'accordo con il Real Madrid: prestito con diritto di riscatto anche se c'era la spada di Damocle della recompra molto bassa che poi si è garantita il club della capitale spagnola.

La conclusione

Alla fine però la Fiorentina ha deciso di puntare su Gudmundsson, anche e proprio per questa formula, lasciando decadere questa strada per la gioia di Fabregas che da poco più di un anno a questa parte si gode il proprio gioiello.