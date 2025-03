Una battaglia in più quella che Edoardo Bove sta combattendo per capirne di più sulle condizioni attuali e pregresse del proprio cuore e soprattutto per rimanere agganciato al suo mondo, quello del calcio giocato. Stamattina il centrocampista viola sarà dimesso dall'Ospedale Torrette di Ancona, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti cardiologici, con l'obiettivo di capire se la cardiopatia aritmogena sia stata dovuta ad una predisposizione genetica.

La fiammella da alimentare è quella del calcio estero però al momento, vista l'improbabilità di ricevere nuovamente l'idoneità a giocare in Italia. Bove intanto resta in attesa degli esiti di questi esami, presumibilmente in arrivo in una quindicina di giorni, prima di poter pensare agli step successivi.