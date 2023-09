Intervento perfettamente riuscito per Dodô: a breve inizierà la riabilitazione. Il report medico

Importanti novità in casa Fiorentina: l'intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Dodô è perfettamente riuscito. Lo comunica il club in una nota ufficiale. A breve, il brasiliano tornerà a Firenze per cominciare la riabilitazione.

Di seguito, il comunicato:

ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Dodô è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

La procedura chirurgica, eseguita dal Prof. Mariani, è perfettamente riuscita.

Il calciatore viola farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito.