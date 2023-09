Come ormai di consueto da questo inizio di stagione, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato anziché ai media. Queste le sue parole alla vigilia della trasferta contro il Frosinone di Di Francesco:

“Dalla partita di Udine sicuramente ci portiamo dietro questi tre punti importantissimi per la classifica, con queste tante partite ravvicinate serve mettere fieno in cascina. Anche se non abbiamo disputato una partita esaltante avevamo bisogno di far punti per alzare l’autostima. Stiamo avendo una concretezza che rispetto al passato sta facendo la differenza: e mi riferisco al fatto di aver mandato tanti uomini in zona gol e che non avendo situazioni riusciamo comunque a far gol e a sbloccare le partite. Questo mi sta piacendo molto”

Ha poi parlato di Nico Gonzalez e di Dodô: “Nico sta bene. Penso non sia al 100% però sta bene. Domani sarà della partita essendo tra i convocati, vedremo poi come utilizzarlo. L’infortunio sembra però qualcosa di superato. Di Dodô mi dispiace tantissimo per il fatto che sono convinto che sarebbe tornato il giocatore dello scorso gennaio, con una qualità e una voglia incredibile: ci dava tanto in campo e anche fuori coi suoi sorrisi ed il suo atteggiamento. Ci abbiamo parlato, siamo convinti tornerà più forte di prima".

E sul Frosinone: “Sta facendo davvero bene in questo avvio di stagione. Sono la dimostrazione che non ci sono partite o avversari semplici. Hanno grande entusiasmo, lo stadio spingerà fortissimo e sono una squadra temibile, quindi da affrontare con massima attenzione”.