La Fiorentina sonda un terzino della Juventus, ma non è sola: Sartori è pronto a uno scambio per darlo a Italiano

La Fiorentina mette gli occhi su un terzino della Juventus: è questa la mossa preventiva in caso di potenziale partenza di Niccolò Fortini. Un possibile sostituto potrebbe infatti essere Joao Mario, sul quale il club viola ha fatto un sondaggio.

Fiorentina su Joao Mario della Juve… o forse no

Le dinamiche degli ultimi giorni di mercato, tuttavia, portano le probabilità di permanenza del classe 2006 a una percentuale piuttosto alta. In sintesi, l'alternativa sulla destra (almeno per il momento) potrebbe non servire. Così la pista bianconera diventa oggetto di interesse per un altro club.

Allora attenzione a Sartori

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna vorrebbe Joao Mario dalla Juventus. Sartori ha effettuato un sondaggio e vorrebbe portare il laterale portoghese in rossoblù a disposizione di mister Italiano. Sarebbe addirittura pronta l'ipotesi di uno scambio con Emil Holm.