La Fiorentina si tira indietro e la Juventus non reintegra Bonucci. Una versione diversa di quanto accaduto ieri

Su Leonardo Bonucci, agli atti resta quanto detto dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè: incontro casuale, nessuna trattativa in atto.

Ma c'è chi, rispetto a quello che si è verificato ieri al Forte dei Marmi, ha provato a dare una versione molto diversa. Su La Stampa, quotidiano torinese, di proprietà degli Elkann-Agnelli, si legge che la Fiorentina e Leonardo Bonucci si sono parlati e hanno ragionato veramente su un clamoroso trasferimento dell’ex capitano juventino a Firenze.

L’ipotesi di mercato è decollata dopo il pranzo di ieri. Solo che la trattativa è venuta alla luce, con tanto di foto dell’incontro, e così la Fiorentina ha frenato fino a smentire ogni tipo di ragionamento su Bonucci. Una retromarcia, quella viola, che complica i piani di Bonucci che non sarà reintegrato alla Juventus e che, probabilmente, ora dovrà accettare l'offerta dell'Union Berlin per poter tornare in campo.