Cannella: "Italiano ha idee molto vicine a quelle di Spalletti, ma sbaglierebbe a scegliere Napoli. Alla Fiorentina..."

A Radio Punto Nuovo ha parlato il direttore sportivo e intermediario di mercato Giuseppe Cannella. Queste le sue parole: "Italiano al Napoli? Gli vanno fatti solamente i complimenti per la terza finale con la Fiorentina, ma in Italia si vuole sempre di più. Nessuno considera che Vincenzo è in Serie A da soli 4 anni. Ha un sistema difensivo che richiede difensori importanti e veloci.

Paradossalmente sarebbe stato meglio arrivare l’anno scorso, perché Vincenzo ha idee molto vicine a quelle di Spalletti. Ora i tifosi vogliono un grande nome per la panchina e sarebbe un errore per Italiano ripartire da questo Napoli. Ci sarebbe troppi contro e pochi pro, rispetto allo scenario del dopo-Scudetto".