Fiorentina, che tegola in vista della Roma! Un attaccante fondamentale per Italiano sarà squalificato contro i giallorossi

Una notizia che non ci voleva per la Fiorentina di Italiano, che in una serata non propriamente felice allo stadio Olimpico Grande Torino deve registrare anche un'assenza in vista della prossima partita di campionato.

Contro la Roma al Franchi non ci sarà infatti Lucas Beltran, che ha ricevuto un cartellino giallo contro il Torino ieri sera e, in quanto diffidato, sarà squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Un'assenza non da poco.