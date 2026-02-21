Il Cagliari ferma la Lazio e allunga sulla zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato l'anticipo di questa giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio, chiusosi col punteggio di 0-0.

La partita

Poche emozioni tra Cagliari e Lazio in terra sarda, con un pareggio che è maturato tra le due squadre, ma a reti bianche. Più occasioni per i padroni di casa che si vedono annullare un gol e colpiscono un legno, Lazio pericolosa nel finale con Cataldi. Da segnalare l'espulsione di Mina all'85esimo.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Como 45, Atalanta 42, Sassuolo 35 , Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 29, Cagliari 29, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.