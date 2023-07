Ufficiale: anticipato anche il match della mancata festa con il Catanzaro

Il secondo test di un certo livello al Viola Park è in programma domani e vedrà la Fiorentina affrontare il Catanzaro, in una sfida che a livello di tifoseria vale molto, visto lo storico rapporto d'amicizia. Poteva essere una rimpatriata di fine luglio insomma e invece sarà un altro test a porte chiuse nel centro sportivo viola. La Fiorentina ha comunicato per altro l'anticipazione dell'orario anche per questa gara: non più alle 20 ma alle 18:45, sempre con diretta televisiva su Dazn.