Altra serata dalle emozioni fortissime in Champions League. Che rimonte di PSG e Borussia Dortmund!

Si è conclusa un'altra notte di Champions League dalle emozioni fortissime. In entrambe le partite di ritorno il risultato è stato ribaltato rispetto all'andata, con un verdetto che ha del clamoroso.

Poker del PSG al Barcellona

Davvero incredibile quanto accaduto a Barcellona. Vanno in vantaggio i Blaugrana su gran giocata di Lamine Yamal per Rafinha. Il classe 2007 viene poi sostituito dopo l'espulsione di Araujo che lascia i padroni di casa in dieci. Il PSG mette la quinta e ne fa addirittura quattro, rimontando la sconfitta dell'andata: pareggia i conti l'odiato ex Dembelé, Vitinha segna l'1-2. Una doppietta di Mbappé certifica il passaggio dei parigini in semifinale con un sontuoso 1-4.

La folle rimonta del Borussia Dortmund

Partita pazza a Dortmund. A fine primo tempo il Borussia rimonta del tutto la sconfitta al Wanda, con gol di Brandt e Maatsen. L'Atletico Madrid poi torna in avanti nel totale con autogol di Hummels e rete di Correa. In tre minuti c'è una riscossa folle dei padroni di casa: si accende Marcel Sabitzer, prima con il delizioso assist per Fullkrug e poi con la rete del definitivo 4-2. Una delle due semifinali di Champions sarà dunque PSG-Borussia Dortmund.