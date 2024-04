Un po' a sorpresa, a TvPlay.it ha parlato l'agente di Jorginho, centrocampista italiano dell'Arsenal, rispondendo anche a una domanda sulla Fiorentina. Queste le parole di Joao Santos:

“Se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare ad un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis. Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato"