Ndour ancora titolare, Martinelli e Fortini in panchina: le scelte di Baldini per Italia-Svezia Under 21

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Italia-Svezia Under 21, gara che si giocherà alle 18:15 valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il ct Silvio Baldini ha confermato la sua fiducia: il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è titolare, assieme a Lipani e a Pisilli. Solo panchina per Martinelli (gioca Palmisani al suo posto) e Fortini. Anche l'ex viola Berti parte tra le riserve.

Ecco le formazioni:

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.



SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swedberg, Sonko. Ct: Backstrom