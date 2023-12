Baldanzi finalmente pronto a tornare in campo: l'Empoli ritrova il gioiellino che piace tanto alla Fiorentina

La Fiorentina l'ha sicuramente tenuto d'occhio nello scorso mercato, e chissà che in futuro questa stima non possa trasformarsi in qualcosa di più. Affinché accada bisogna però che Tommaso Baldanzi torni a mettere in mostra le proprie qualità, e il momento sembra finalmente arrivato.

Dopo l'infortunio con la Nazionale under 21 lo scorso ottobre, il gioiellino dell'Empoli aveva giocato solo alcuni scampoli di partita (appena 6 contro la Fiorentina). Adesso per lui è giunta finalmente l'ora di tornare in campo: Andreazzoli ha annunciato che verrà convocato per la gara di domani contro il Torino, e presto potrà dare il suo contributo sul terreno di gioco. Con la Fiorentina che alzerà di nuovo le antenne.