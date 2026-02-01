In casa Lazio regna il caos. Alessio Romagnoli era promesso sposo dell'Al Sadd e i contratti erano già firmati. Il deposito del contratto è stato però fatto troppo tardi e il difensore della Lazio dunque non potrà trasfersi in Arabia.

Retroscena

Vista l'imminente cessione di Romagnoli (poi non concretizzata), la Lazio aveva praticamente chiuso l'affare con Rugani prima dell'ora di cena di ieri. Il giocatore era stato sondato anche dalla Fiorentina, ma era promesso sposo biancoceleste. Adesso però, saltato Romagnoli salta anche Rugani.

Doppio obiettivo comune

E Diogo Leite era un'alternativa per la Lazio, che però si ritrova in rosa ancora Romagnoli. Da capire cosa succederà con lui nelle prossime ore e se la Lazio forzerà comunque la mano per uno dei due difensori tenuti d'occhio anche dalla Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà.