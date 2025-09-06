Kean piace un po' a tutti da spalla di Retegui e dopo quattro anni, Gattuso può offrire davvero un bell'assist alla Fiorentina

L'ultimo punto di contatto tra la Fiorentina e Rino Gattuso era stato quel burrascoso giugno 2021, quando il tecnico dette le dimissioni una ventina di giorni dopo aver accettato la panchina. Questione di sintonia inesistente con una società che l'aveva scelto. Oggi, a distanza di quattro anni, l'attuale ct può offrire invece un bel servizio al club viola, maneggiando nel modo migliore possibile Moise Kean.

L'attaccante è sempre più protagonista in Nazionale e ieri sera si è sbloccato finalmente, trovando il gol dell'1-0 all'Estonia, pur mangiandosi un paio di reti, palo compreso. Ma non solo, perché Gattuso ha varato il tandem offensivo, con Retegui, che Kean si troverà a vivere anche in maglia viola, con Piccoli o Dzeko. Un doppio assist insomma che avrà fatto piacere anche a Pioli.