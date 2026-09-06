​​

header logo

UFFICIALE: un altro talento saluta la Primavera di Andreazzoli. L'Empoli acquista un giovane centrocampista viola

Redazione /
Aurelio Andreazzoli presentato ufficialmente (foto: ACF)
Aurelio Andreazzoli presentato ufficialmente (foto: ACF)
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Continua il via vai nella Primavera della Fiorentina. Oltre alla rivoluzione in prima squadra, l'arrivo di Paratici e del suo team di osservatori ha portato grandi cambiamenti anche nel settore giovanile viola. 

Un altro addio

L'ultimo addio è quello del centrocampista classe 2008 Matteo Sousa Campos, centrocampista italo-brasiliano classe 2008. 

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club toscano: Empoli Football Club comunica che Aboubacar Fade, centrocampista francese classe 2007, Mateusz Lesiewicz, portiere polacco classe 2008 e Matteo Sousa Campos, centrocampista italiano classe 2008, sono nuovi calciatori azzurri e si uniranno alla Primavera di mister Filippeschi

Notizie correlate
💬 Commenti (1)