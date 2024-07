Nzola-Cagliari si può fare? Luvumbo: "Non lo sento spesso, ma è un attaccante forte. Sarebbe bello giocarci insieme"

Tante opzioni per l'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola, il cui futuro può cambiare da un momento all'altro, ma ancora nessuna squadra si è concretamente fatta avanti per lui. L'interesse del Cagliari, comunque, perdura da tempo e proprio su questo si è soffermato anche Zito Luvumbo, esterno d'attacco connazionale del numero 18 viola.

“Sarebbe bello giocarci insieme”

Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “M'bala non viene in Nazionale da ormai un po', l'ho visto per l'ultima volta un anno fa. Non ci sentiamo spesso, ma so che è un attaccante forte. Sarebbe bello giocarci insieme”.