La mission impossible di Pradè e Goretti: monetizzare con Nzola e Munteanu. Sul rumeno c'è un club della Liga

Questioni di equilibri, tra occasioni, sconti e cessioni, però molto complicate per la Fiorentina visto lo storico dei suoi esuberi. La società viola rischia di ritrovarsi a carico tanti calciatori di fatto irrilanciabili, il più pesante dei quali è sicuramente M'Bala Nzola. L'angolano non ha neanche partecipato alla preparazione con il gruppo di Palladino ed è cercato solo in prestito da Lecce e Verona, scrive La Nazione.

Pradè e Goretti però vorrebbero monetizzare anche con Munteanu, così da farci 4-5 milioni: oltre ad alcuni club rumeni, tra le pretendenti c'è anche l'Espanyol, neo promosso in Liga.