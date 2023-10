Due le partite perse di fila dalla Fiorentina. L'ultima ieri sera contro la Lazio.

La ricetta per risollevare la squadra

E allora l'attore, regista e tifoso viola, Leonardo Pieraccioni, ha deciso di tirare fuori la sua ricetta per risollevare la squadra.

“L'è giovane questo Haaland, icché vorrà?”

"Scusate, io non me ne intendo di calcio - sono le sue parole dette su di un video postato su Instagram - sto guardando un programma (la consegna del Pallone d'Oro ndr), c'è uno alto alto, spilungone, l'hanno fatto vedere ora, dice le infila dentro e pare unto. Haaland si chiama. Ma compriamo questo no? L'è giovane, icche vorrà? Su, si vuole vincere? Ma compriamo questo! Forza, chi ce l'ha il numero di questo Haaland?".