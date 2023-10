Lo spostamento di Gonzalez a sinistra è un'autocastrazione, vero Italiano? Milenkovic e una partita punteggiata di errori. Parisi very good

Il commento

Un rigore dubbio non dato alla Fiorentina (fallo di Rovella su Ikone), un gol bellissimo annullato a Beltran per un pelo del braccio che ha sfiorato la palla, un rigore sfortunato conquistato dalla Lazio all’ultimo secondo dell’ultimo minuto di gioco. Sconfitta immeritata e anche un po’ influenzata da decisioni arbitrali quanto meno discutibili.

Le votazioni

Parisi – 7 – Sinistro schierato a destra a disagio solo per i primi minuti. Poi sfodera tutta la sua dinamicità in appoggio alla fase offensiva e nei duelli difensivi.

Milenkovic – 4 – Partita punteggiata di errori. Tiene colpevolmente il braccio aperto in area toccando il pallone che determina rigore e risultato.

Italiano – 5 – Lo spostamento di Gonzalez a sinistra è un’autocastrazione. Ikone in campo tutta la partita fa il bis. La squadra macina gioco nel primo tempo, ma non conclude. I cambi non migliorano la prestazione.

