Collovati: "Campionato strano, con delle sorprese. Qualcuno si aspettava la Fiorentina seconda in classifica?"

La Fiorentina, fino a questo momento del campionato, è stata una delle maggiori sorprese. Lo sa bene anche Fulvio Collovati, che ha parlato dell'andamento dell'attuale Serie A a Inter-news.it: “Questo campionato ci ha riservato fino ad ora delle grandi sorprese. Per ora è un andamento strano, difficilmente si sono viste sei squadre nel giro di un punto. E non escludo nulla”.

“Fiorentina seconda, se lo aspettava qualcuno?”

E aggiunge: “Fiorentina seconda in classifica, a pari merito con la Lazio. Se lo aspettava qualcuno, per caso? Chiaramente no. Le partite all'apparenza facili, quest'anno a maggior ragione, possono trasformarsi in impegni insidiosi”.