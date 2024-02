L'ipotesi record: Italia con undici squadre nelle coppe europee

Undici squadre, ovvero poco più del 50% della Serie A, nella prossima edizione delle varie coppe europee. E' un'ipotesi record, difficilissima da realizzare, ma possibile.

Sul Corriere dello Sport di oggi viene rivelata questa combinazione estrema che porterebbe la nostra nazione quasi a monopolizzare le varie competizioni.

Intanto il primo input è dato dall'aumento dei partecipanti, si passa da 32 a 36 squadre sia in Champions che in Europa e Conference League. Due dei posti in più in Champions verranno assegnati in base al ranking nazionale nelle coppe, e l'Italia è in testa in questo momento.

Da cinque a sette squadre in Champions

Da cinque a sette squadre in Champions potrebbero esserci se a trionfare nella competizione fosse una tra Napoli e Lazio e a patto che la vincente non si classificasse nelle prime 5 posizioni in serie A. La settima sarebbe la squadra vittoriosa in Europa League, dove abbiamo Milan, Atalanta e Roma, tutte con chance di vittoria.

Gli altri incastri

Per raggiungere la fantascientifica quota di undici occorrono altre combinazioni. Le vincitrici di Champions ed Europa League, infatti, dovrebbero precipitare al di sotto del nono posto in campionato, quindi fuori dalla zona Coppe. Stessa condizione per la Fiorentina, che conquistando la Conference si guadagnerebbe l’upgrade per l’Europa League. In aggiunta, (perché non finisce qui…), servirebbe pure che la Coppa Italia finisse nelle mani di Juventus, Atalanta o Lazio (con la Champions al Napoli), poiché la vittoria di quel trofeo garantisce il pass diretto per l’Europa League.