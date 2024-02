Playoff Conference League: Il Betis cade, l'Ajax rimonta nel recupero. Tutto aperto in vista del ritorno, la Fiorentina aspetta il suo avversario

7 e 14 marzo: sono queste le date che la Fiorentina ha segnato sul calendario per quanto riguarda la Conference League. I viola torneranno in campo per gli ottavi di finale della competizione europea, che oltre al trofeo mette in palio anche la qualificazione diretta alla prossima Europa League (così come d'altronde la Coppa Italia).

Giocati i playoff di andata

Presto per ipotizzare l'avversario della Fiorentina, dato che le sedici squadre coinvolte nei playoff devono ancora giocare la sfida di ritorno. Se si esclude la vittoria per 4-1 dello Sturm Graz sullo Slovan Bratislava, gli altri risultati di ieri sera hanno lasciato tutto aperto. Union Saint Gilloise ed Eintracht Francoforte hanno pareggiato 2-2, mentre Olimpiakos e Molde avranno un leggero vantaggio avendo battuto rispettivamente 1-0 il Ferencvaros e 3-2 il Legia Varsavia.

Cade il Betis, rimonta Ajax

Nelle partite delle 21 il Bodo Glimt stava per espugnare il campo dell'Ajax, invece ha subito due gol nel recupero e la partita è finita incredibilmente 2-2. Inattesa la caduta casalinga del Real Betis, 1-0 conto la Dinamo Zagabria, stesso risultato con cui il Maccabi Haifa ha battuto il Gent. Servette-Ludogorets è finita a reti bianche. Giovedì prossimo il ritorno e i verdetti sulle otto squadre tra le quali verrà sorteggiata l'avversaria della Fiorentina agli ottavi.