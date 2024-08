Ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Michele Serena, intervistato sul dualismo fra Biraghi e Parisi: “La coppia di terzini sinistri è molto valida, possono giocare entrambi, credo che Palladino li alternerà in base alla condizione e all'avversario. Le difficoltà per Parisi sono comprensibili, molti se lo aspettavano titolare a Parma, ma è giovane e deve maturare. L'anno scorso ha fatto il salto dalla provincia ad una realtà europea, è solo al secondo anno per quanto riguarda le coppe."

“Palladino esordiente in Europa, ma anche Italiano lo era”

Serena ha infine posto una riflessione su mister Palladino, che domani avrà il suo primo impegno europeo: “I risultati ottenuti col Monza parlano per lui, anche da esordiente in Serie A ha fatto molto bene. Concediamogli eventuali errori, ricordiamoci che anche Italiano era esordiente il primo anno in Conference League.”