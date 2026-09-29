Ndour: "Con lo spirito giusto l'Italia U21 può vincere contro chiunque. Bello stare insieme così tanto"

Dal ritiro di Tirrenia ha parlato il centrocampista della Fiorentina e dell'Italia U21 Cher Ndour. La squadra di Baldini è pronta per partire alla volta dell’Armenia. L’Italia affronterà l'Armenia, il fanalino di coda del girone delle qualificazioni all'Europeo di categoria del 2027. Una partita da vincere, per presentarsi poi a Pescara il 5 ottobre sfidando la Polonia (che nel frattempo ospita la Svezia) per il primato del girone che garantirebbe la qualificazione diretta.

Primo impegno. Le parole di Ndour

"C’è grande entusiasmo. È la prima volta che affrontiamo un raduno così lungo e che stiamo insieme così tanti giorni: è bello perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene in vista delle due partite decisive. Con l’Armenia sarà difficile, perché affrontiamo una squadra che si difende bene e stretta, dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo, mettendoci voglia e intensità cercando di sbloccarla il prima possibile. Abbiamo qualità in ogni reparto per fare noi la partita”.

Contro la Polonia

“Giocare in casa la partita decisiva ci dà una spinta in più. Abbiamo ancora un po’ di rammarico per aver perso in casa loro, ma sono convinto che possiamo farcela. D’altronde, queste sono le partite, quelle in cui c’è in palio qualcosa, che chiunque vorrebbe giocare. Sappiamo che dipende solo da noi, anche Baldini ce lo ripete sempre: dobbiamo concentrarci su noi stessi, perché con la qualità e lo spirito giusto possiamo vincere con chiunque”.