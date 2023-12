FOTO - Il bel gesto della Curva Fiesole: alcuni esponenti del tifo organizzato della Fiorentina in visita al Meyer per portare i colori viola

Il Natale è un momento in cui ci si ritrova tutti insieme in famiglia per passare una giornata in compagnia e allegria. C'è chi però è meno fortunato e questo giorno particolare lo deve passare lontano da casa. Tra questi ci sono i bambini del Meyer, che si trovano all'ospedale pediatrico fiorentino per le ragioni di salute più disparate.

Per portare un po' di calore e allegria, ieri in occasione della vigilia di Natale un gruppo di esponenti del tifo organizzato della Curva Fiesole si è recato nei reparti ospedalieri del Meyer per donare sciarpe, magliette e bandierine ai piccoli pazienti e per colorare di viola le stanze dell'ospedale.

Un bel gesto, significativo, che sottolinea ancora una volta (nel caso ce ne fosse ancora bisogno) il grande cuore dei tifosi della Fiorentina e della Curva Fiesole.