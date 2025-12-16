Ferrari con l'avallo di Commisso alla ricerca di un nuovo dirigente. E rispunta il nome di...Pradè

Momento delicato, anzi di più per la Fiorentina e questo a tutti i livelli, anche quello dirigenziale.

Un dirigente di comprovata esperienza

Il Corriere dello Sport-Stadio stamani scrive che all'interno del club viola, il dg Ferrari con l’avallo di Commisso, a cui spetta chiaramente l’ultima parola, sta cercando un dirigente di provata esperienza e riconosciuta capacità, specie nelle situazioni complesse com’è quella attuale della Fiorentina.

Una persona che possa occuparsi della gestione dell’area tecnica, che entri subito nello spogliatoio e che faccia da sponda al lavoro di Vanoli e possa fattivamente intervenire sulle linee guida di un mercato.

“Perché non riprovare a convincere Pradè?”

Sempre all'interno del quotidiano sportivo si legge anche: “perché non provare a convincere Pradè a ritirare le dimissioni e a rimettere mano pro-tempore ad un gruppo che ha costruito e che conosce bene?”.